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Giriş Tarihi: 27.8.2021

Türkiye’nin müzeleri Aksaray ‘malaklısı’na emanet

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Türkiye’nin müzeleri Aksaray ‘malaklısı’na emanet
AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, İl Buluşmaları Programı kapsamında SABAH yazarlarına Anadolu Aslanı olarak bilinen Aksaray Malaklısı Köpeğini tanıttı. 100 kilo ağırlığındaki Aksaray Malaklısı'nın çoban köpeğinin yanı sıra bekçi köpeği hüvviyeti de kazandığını belirten Vali Aydoğdu, Türkiye'deki tüm müze ve ören yerlerini artık Aksaray Malaklısı'nın koruduğunu söyledi. Aksaray Hasandağı Mesire Alanında düzenlenen Astronomi ve Uzay Kampında Sabah Gazetesi yazarlarını ağırlayan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, burada Aksaray Malaklısı Köpeğini tanıttı. Aksaray'ın tanıtımına katkısı olan Aksaray Malaklısı'nın Anadolu Aslanı olarak bilindiğini belirten Vali Hamza Aydoğdu, Aksaray Malaklısı'nın son 10 yılda en çok bilinen köpek türü olduğunu söyledi. Aksaray Malaklısı'nın çoban köpeğinin yanı sıra bekçi köpeği hüviyeti de kazandığını belirten Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Aksaray malaklı köpeği Anadolu Aslanı olarak biliniyor. Son 10 yılda Türkiye'de en çok bilinen köpek türü. Bölgemiz hayvancılık bölgesi ve bu hayvan çobanının yoldaşı" diye konuştu.

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Türkiye’nin müzeleri Aksaray ‘malaklısı’na emanet
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