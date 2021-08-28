Jeotermal kaynaklı tarımda büyük adım! Muz artık Marmara’da da yetişecek

Manyas'a bağlı Gönen ilçesinde bulunan jeotermal kaynaklar, artık tarım için de kullanılacak. Antalya ve Mersin bölgesinin en ünlü ürünlerinden biri olan Muz, artık Marmara bölgesinde de yetiştirilmeye başlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığının öncülüğünde kentte başlatılan jeotermal tarım seferberliği kapsamında Gönen Ticaret Borsasında Muz yetiştiriciliği eğitim toplantısı düzenlendi.