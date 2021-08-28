Jeotermal kaynaklı tarımda büyük adım! Muz artık Marmara’da da yetişecek

Manyas'a bağlı Gönen ilçesinde bulunan jeotermal kaynaklar, artık tarım için de kullanılacak. Antalya ve Mersin bölgesinin en ünlü ürünlerinden biri olan Muz, artık Marmara bölgesinde de yetiştirilmeye başlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığının öncülüğünde kentte başlatılan jeotermal tarım seferberliği kapsamında Gönen Ticaret Borsasında Muz yetiştiriciliği eğitim toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, alanında uzman olan, Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Mehmet Özdemir, Dilek Güven ve Selda Çalışkan bölgede muz yetiştiriciliği hakkında bilgiler vererek sunumlar yaptı. Diğer yandan girişimci bir firma da Gönen'de 400 dekar alanda jeotermal kaynaklı seralarda üretimi planlanan muz yetiştiriciliği için çalışmalarına hız verdi.
KATMA DEĞER YOLUNDA ÖNEMLİ ADIM
Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan bölgenin kalkınması için bu tür projelerin önemini vurgulayarak Gönen'in muz yetiştiriciliğine uygun toprak yapısına ve enerji kaynaklarına sahip olduğunu söyledi. Alkan, "Jeotermal kaynaklı sera üretimine geçiş yaparak bölge ekonomisine katma değer sağlama yolunda çok değerli adımlar atıyoruz.
Jeotermal kaynaklı seralarda bitkisel üretimi artırarak ürün desenine alternatif ürünler eklenerek birim alanda verimi arttırmamız gerekiyor. Türkiye'nin gıda deposu olma yolunda jeotermal kaynaklı sera alanlarının arttırılarak buralardan elde edilecek kaliteli ürünlerin işlenmesi yanında paketleme ve markalaşma gibi konuları da ele alıyoruz" dedi.