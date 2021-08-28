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Haberler Ekonomi Haberleri Marmara Denizi'nde hamsi, istavrit ve sardalya için dökme avcılık yasak
Giriş Tarihi: 28.8.2021 22:29

Marmara Denizi'nde hamsi, istavrit ve sardalya için dökme avcılık yasak

DHA
Marmara Denizi’nde hamsi, istavrit ve sardalya için dökme avcılık yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı, hamsi, istavrit ve sardalya gibi küçük pelajik balıkların Marmara Denizi'nde çok fazla ve toplu olarak yakalanarak sanayide kullanılmasına imkan veren dökme avcılığının yasaklandığını duyurdu. Yapılan düzenlemeyle Marmara Denizi'ndeki küçük balık stoklarının korunması ve geleneksel balıkçılığın desteklenmesi amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, geleneksel kıyı balıkçılığına yönelik 2021 ve 2022 yıllarında yapılacak desteklemeye ilişkin esasları açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ticari amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeren tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilerek, "Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, yapılan balıkçılığın daha iyi kontrolünün sağlanması, küçük balıkların avcılığının engellenmesi ve yakalanan balığın sanayide hammadde olarak değil de insan gıdasına uygun şekilde ambalaj ve diğer hijyen kuralları çerçevesinde avlanması maksadıyla hamsi, istarvit ve sardalya gibi küçük pelajik balıkların Marmara Denizi'nde çok fazla ve toplu olarak yakalanarak sanayide kullanılmasına imkan veren dökme avcılığı yasaklandı" ifadelerine yer verildi.

SERT MERCAN RESİFİNİN BULUNDUĞU ALAN KORUMA ALTINA ALINDI

Açıklamada ayrıca; Çanakkale Boğazı Dardanos bölgesinde yer alan ve nesli tehlike altında bullunan Cladocora caespitosa türü sert mercan resifinin bulunduğu alanın koruma altına alındığı kaydedildi.

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Marmara Denizi'nde hamsi, istavrit ve sardalya için dökme avcılık yasak
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