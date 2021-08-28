EPDK'dan elektrik faturalarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. EPDK, "Elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, kurumumuz tarafından belirlenen oran dışında dağıtım bedeli ya da vergi oranlarında herhangi bir artış, gizli zam söz konusu değil" açıklamasında bulundu.
Son dakika haberi: EPDK, "Elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, kurumumuz tarafından belirlenen oran dışında dağıtım bedeli ya da vergi oranlarında herhangi bir artış, gizli zam söz konusu değil" dedi.
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Son dakika haberi | EPDK'dan o iddialara yalanlama: Herhangi bir zam söz konusu değil