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Giriş Tarihi: 28.8.2021 16:40 Son Güncelleme: 28.8.2021 16:43

Son dakika haberi | EPDK'dan o iddialara yalanlama: Herhangi bir zam söz konusu değil

AA
Son dakika haberi | EPDK’dan o iddialara yalanlama: Herhangi bir zam söz konusu değil

EPDK'dan elektrik faturalarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. EPDK, "Elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, kurumumuz tarafından belirlenen oran dışında dağıtım bedeli ya da vergi oranlarında herhangi bir artış, gizli zam söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi: EPDK, "Elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, kurumumuz tarafından belirlenen oran dışında dağıtım bedeli ya da vergi oranlarında herhangi bir artış, gizli zam söz konusu değil" dedi.

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Son dakika haberi | EPDK'dan o iddialara yalanlama: Herhangi bir zam söz konusu değil
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