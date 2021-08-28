TUSAŞ "Yılın Tedarikçisi" ödülüne layık görüldü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Spirit ile 2002 yılından bu yana iş birliğini sürdüren TUSAŞ söz konusu ödülü Türkiye'ye kazandırdı.

Türkiye'nin 2002'de Boeing'den aldığı 5 NATO AWACS uçağı karşılığında offset anlaşması yapan iki şirket 400 kalem yarı montaj parçasının TUSAŞ'ta üretilmesi konusunda iş birliğine imza attı.

Rekabetçi şartları karşılayan TUSAŞ'ın yüksek kalite ve teslimat performansı sayesinde sözleşmesi uzatıldı ve iş hacimleri de sürekli olarak artırıldı.

TUSAŞ 2002 yılından bugüne kadar 5 milyon adede yakın parçayı Spirit firmasına teslim ederek kalite ve teslimatta yüzde 99,8 ve üzerinde performans sergiledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hemen öncesinde 1 yıl içinde 600 bine yakın parçayı Spirit'e teslim eden TUSAŞ, gelecek dönemde iş hacmini daha da büyüterek faaliyetlerini sürdürmeyi hedefliyor.

"Üretim, planlama, kalite ve teslimattaki başarılarımızdan dolayı ödülü kazandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Spirit tarafından üretim, planlama, kalite ve teslimat faaliyetlerimiz kapsamındaki başarılarımızdan dolayı 'Yılın Tedarikçisi' ödülünü kazandık. Hava yapısalları alanında uluslararası teslimatlarda öncü şirket olmaya devam ediyoruz. Bu gururu yaşatan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.