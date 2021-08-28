Yapılandırmada başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay ötelendi. Vergi dairelerine, gümrük müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumu
'na (SGK), belediyelere borçlarını yapılandırmak isteyenler başvurularını, 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar yapılabilecek.
ÖDEMEDE SON GÜN 1 KASIM
Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi de (peşin ödeme süresi dahil) Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay uzatıldı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse en geç 1 Kasım 2021 Pazartesi yapmaları gerekiyor. SGK'ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021 Salı günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılan idareler şunlar: "Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi daireleri, SGK, Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük müdürlükleri, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği." Son aylarda Türkiye'de yaşanan afetler nedeniyle vergisel yükümlülükler açısından afetin yaşandığı yerleşim alanlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilmişti. Mücbir sebep hali olan yerlerdeki borçlular da 7326 sayılı Kanun'dan yararlanmak için başvurularını 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar yapabilecek.
18 TAKSİTTE ÖDEME İMKÂNI
Yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi durumunda, başvuru sırasında 6, 9, 12, 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçebilecek. Taksitle ödeme durumunda, yapılandırılmış borçlar, '6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,09 katsayı ile tahsil edilecek.