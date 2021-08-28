Giriş Tarihi: 28.8.2021

Yapılandırmada başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı

Kamuya olan borçların yapılandırılmasında başvuru süresi 30 Eylül 2021’e uzatıldı. İlk taksiti ödeme süresi de 1 ay ötelenmiş oldu. Yapılandırmaya şu ana kadar 3.5 milyon mükellef başvurdu