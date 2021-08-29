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Giriş Tarihi: 29.8.2021

Çiftçiye prim ödemede kolaylık

Çiftçiye prim ödemede kolaylık
HÜKÜMET binlerce çiftçiye tarım sigortası için prim desteği sağlarken yeni bir uygulama daha devreye girdi. Tarımsal faaliyette bulunanlar için dönemsel prim ödeme imkânı getirildi. "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile 4B'li olarak tarımsal faaliyette bulunanların aylık olarak ödenen primleri yapılan düzenleme ile genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu yılın ocak-haziran dönemi primlerini temmuz ayı sonuna, temmuz-aralık dönemi primlerini takip eden yılın ocak ayı sonuna kadar ödenmesi yönünde düzenleme yapıldı.
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Çiftçiye prim ödemede kolaylık
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