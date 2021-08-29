İstanbul Havalimanı, Türkiye'yi "Zafer Yolu"nda buluşturuyor

İstanbul Havalimanı İşletmesinden (İGA) yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkuyla kutlanabilmesine katkı sağlamak için çevrim içi bir buluşma organize edildi. Böylece Büyük Taarruz'un 99. yılında katılımcılar ile zafer yürüyüşünün tekrarlanması hedefleniyor.

"Zafer Yolumuz" adı verilen buluşma, 28 Ağustos'ta sosyal medyada "#ZaferYolumuz" paylaşımlarıyla duyuruldu. 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zafer kazandıkları yolda yer almak isteyenler, Twitter'da "#ZaferYolumuz" etiketiyle paylaşım yaparak veya "zaferyolumuz.com" adresine girerek katılım sağlayabiliyor.

Twitter'da "#ZaferYolumuz" konu etiketini kullanan ya da "www.zaferyolumuz.com" adresine ad-soyad bilgileri ile giriş yapan kullanıcılar, internet sitesinde yer alan haritada bayrak şeklindeki pin işaretleri ile yerlerini alıyorlar. Her bir pin bir katılımcıyı temsil ediyor. Katılımcılar pinlerin üstüne tıkladıklarında ad soyad bilgilerini ya da Twitter kullanıcı adlarını ve #ZaferYolumuz etiketiyle paylaştıkları tweetlerini görebiliyorlar.

Kullanıcılar haritanın neresinde yer aldıklarını görebilmek için sitede yer alan "arama" alanına isimlerini/kullanıcı adlarını yazarak kontrol edebiliyor. Kendi pin işaretlerine tıkladıklarında ise sosyal medyada paylaşabilecekleri bir katılım kartı karşılarına çıkıyor. Kartın üzerinde zafer yoluna katılan kaçıncı kişi olduklarına dair bir bilgi de yer alıyor.

"Zafer Yolumuz" haritasında şehirler, düşman işgalinden kurtulma tarihlerine göre sıralanıyor.

PROJEYE KATILANLAR ADINA AFYONKARAHİSAR'DA BİR OKULUN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Proje kapsamında ayrıca, bir sosyal sorumluluk projesi de hayata geçiriliyor. İGA, projeye katılan kullanıcılar adına Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Garipçe köyünde yer alan Garipçe Ortaokulu'nun ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Zafer Yolumuz Projesi" kapsamında, Büyük Taarruz dönemini, planlamalarını ve harekete geçilen ilk günü anlatan bir de film hazırlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak hazırlanan film, 28 Ağustos'tan itibaren "@igairport" sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor.