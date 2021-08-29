Turkcell’den öğretmen ve öğrencilere 10 bin tablet

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarının ardından, söndürme çalışmalarına katılan ekiplere ücretsiz iletişim tarifesi tanımlayan ve afet alanlarına dikilmek üzere 50 bin fidan bağışlayan Turkcell, Milli Eğitim Bakanlığı
aracılığıyla afetlerden zarar gören bölgelerdeki okullarda eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere 10 bin adet tablet dağıtılacağını açıkladı. Tabletler, orman yangınlarında zarar gören Adana
, Antalya
, Mersin, Osmaniye ve Muğla illerinde genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerler ile selden etkilenen ve aynı şekilde afet bölgesi ilan edilen Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki ilk, orta ve lisede eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere verilecek. Turkcell'in teknoloji ve iletişim alanındaki gücünü müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmak için kullanırken, aynı zamanda onların hayatlarına dokunmaya önem verdiğini belirten Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, "Ülkenin lider teknoloji firması olarak, böyle zamanlarda elimizdeki tüm imkânları halkımızın yaralarını sarmak için kullandık" diye konuştu. Aksu, Turkcell'in sadece 2020'de toplumsal yatırım projelerine gelirinin yüzde 1'ine denk gelen bir bütçe ayırdığını hatırlattı.
HER KESIME DESTEK
GEÇTİĞİMİZ yıl İzmir
'de yaşanan deprem ve Giresun'daki sel felaketinde imkanlarını seferber eden Turkcell, Elazığ depreminde de derhal harekete geçmişti. 5 Eylül'de İzmir'de gerçekleştirilecek TURKCELL Granfondo bisikler yarışından elde edilecek geliri de Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği
ve Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı işbirliğiyle orman yangınlarında zarar gören çocuklar için eğitim bursuna dönüştürecek. Ayrıca yangın bölgesinde zarar gören okulların tadilatı için de destekte bulunacak.