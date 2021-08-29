Türkiye’deki fuarlara yabancı akını

Bu yıl düzenledikleri ayakkabı ve mobilya fuarında yüksek yabancı ilgisi karşısında şaşkına döndüklerini söyleyen CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, "Şu anda fuarlarımız coştukça coşuyor. Yabancılar akın akın fuarlara geliyor. Bu sene ilk defa Amerika'dan ciddi alıcılar geldi, Afrika'dan bile yoğun katılımcı var" diye konuştu.
TEDARİK ÜSSÜ OLDUK
Pandemi döneminde Avrupa'da en çok fuar yapan şirket olduklarını ifade eden Ceyda Erem, "2020'de 20, bu yıl ise iki fuar yaptık. Bu yıl kısıtlamalardan dolayı bütün fuarlar ikinci yarıya ertelendi. Bundan sonra da 15-20 fuarımız var. Ciddi bir yoğunluk söz konusu olacak.
Çünkü firmalarımız vitrine çıkmak istiyor. Yurtdışından da hem de alıcı olarak, hem de satıcı ciddi katılım söz konusu" diye konuştu. Bundan sonra düzenlenecek fuarlara da yabancılardan büyük ilgi olduğunu ifade eden Erem, şunları kaydetti: "Önümüzdeki haftalarda ev tekstili fuarı var. Ona da Amerika'dan çok büyük bir ilgi söz konusu. Gıda fuarı ise tam manasıyla coştu, dünyanın her yerinden alıcılar geliyor.
Çünkü Çin'den yapamadıkları tedariki bizden yapıyorlar. Özellikle pandemi sebebiyle Uzakdoğu ve Çin'den yapılan ihracatta yaşanan kısıtlamalar bizim firmalarımıza çok yaradı. Türkiye tedarik üssü oldu. Bu artık kesin... Bu ilgide hükümetin firmalara verdiği desteğin büyük rolü oldu. Cumhurbaşkanımız vizyonuyla süreci çok iyi yönetti ve ülkemizi öne çıkardı. Dünyada navlun maliyetleri çok yükselince Avrupalı firmalar yüzünü Türkiye'ye döndü. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Rüzgârı arkamıza aldık."
YABANCIDA YÜZDE 50 ARTIŞ
Ağustosta yaptıkları mobilya fuarında çok iyi sonuçlar elde edildiğini ifade eden Ceyda Erem, "Herkes tatil ayı ve pandemi etkisinden dolayı umutsuzdu. Ancak beklenenin aksine çok büyük ilgi gördü" dedi. Birçok ülkeden ciddi bir katılımcı ağırladıkları bilgisini veren Erem, şunları kaydetti: "Amerika, İsrail, Almanya ve Irak gibi ülkeler mal almak için ciddi katılım gösterdi.
En yüksek katılım İsrail'dendi. Tanıtım anlamında Afrika'nın üzerine çok gitmememize rağmen yüksek katılım ve yüksek alımlar yaptılar. İtalyanlar ise devlet desteği ile ayakkabı fuarımıza katılarak stant açtılar. Ülkemizde stant açarak malını satanların oranı bu yıl yüzde 50 artış gösterdi. Bu gerçekten önemli bir artış."
FUAR YAPMAMIZA ENGEL BİR DURUM YOK
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nin (İDTM) 8 fuar salonundan 6'sını daha önce mahkeme kararıyla kiracı firma CNR'dan geri alması, kalan son 2 fuar salonunun da tahliye sürecinin devam ettiğini açıklamasını değerlendiren Ceyda Erem, şunları söyledi: "Öncelikle davalarla ilgili yargı süreci devam ediyor.
Biz dışarıdan kiralayabildiğimiz ölçüde fuarları yapmaya devam edeceğiz. Ortada fuar yapmamıza engel bir durum yok." Uluslararası fuarların başarısının ardında özel sektör devlet ortaklığının yattığını söyleyen Erem, bizde de aynı yöntemin hayata geçirilmesinin ülke ekonomisine büyük katkı sunacağını sözlerine ekledi.
YURTDIŞINDAN ÇAĞIRIYORLAR
Fuarlara gösterilen yoğun ilgi nedeniyle istihdamlarının 650'ye kadar çıktığını söyleyen Erem, "Bütün dünyada pandemi sebebiyle fuarcılık çok yavaşladığı için bize yurtdışından ciddi davetler geliyor. 'Gelin burada fuar düzenleyin' diyorlar. Özellikle Avrupa ülkelerinden ve Ortadoğu'dan ciddi davetler alıyoruz. Düşünüyoruz elbette" dedi.
İNGİLİZLERLE ORTAK PROJE
İngilizlerle bir proje ile ilgili teknolojik işbirliği yaptıklarını söyleyen Erem, projenin 1 Kasım'dan itibaren faaliyete geçeceğini söyledi. Erem, şunları kaydetti:
"Bunu Türkiye'den çıkacak bir unicorn olarak düşünebiliriz. Kurduğumuz sistem sayesinde herhangi bir ürünü almak isteyen bir kişi, sisteme girecek ve tüm üreticileri bir arada görecek. Ürün bilgilerine teferruatlı bir şekilde ürün bilgilerini görecek. Bir anlamda sanal fuar olacak."