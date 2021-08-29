Türkiye’deki fuarlara yabancı akını





Çünkü firmalarımız vitrine çıkmak istiyor. Yurtdışından da hem de alıcı olarak, hem de satıcı ciddi katılım söz konusu" diye konuştu. Bundan sonra düzenlenecek fuarlara da yabancılardan büyük ilgi olduğunu ifade eden Erem, şunları kaydetti: "Önümüzdeki haftalarda ev tekstili fuarı var. Ona da Amerika'dan çok büyük bir ilgi söz konusu. Gıda fuarı ise tam manasıyla coştu, dünyanın her yerinden alıcılar geliyor.