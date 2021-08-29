Üç ilde 1.114 konut yapılacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, sel felaketinden etkilenen 3 ilde bin 114 konut üretileceğini, "Yeni Bozkurt" için vakit kaybetmeden çalışmaya başladıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sel felaketinden etkilenen yerlere yönelik çalışmaları aktaran Kurum, Kastamonu
, Sinop
ve Bartın
'daki selin ardından 17 günün geride bırakıldığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Üç ilimizde köy evlerimizle birlikte bin 114 konut üreteceğiz. 10 günde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkılmış, Kastamonu'da 260 bina, 564 bağımsız bölüm, Sinop'ta 277 bina, 415 bağımsız bölüm tespit ettik. Hasar tespit sonuçlarına göre binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyoruz. Kastamonu'da 90 binanın tamamını yıktık. Sinop'ta da 64'ünün yıkımını gerçekleştirdik. Yıkım çalışmaları devam ederken diğer yandan inşa süreçlerimizi de başlattık. Yeni konutlarımızı en geç 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız."