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Giriş Tarihi: 30.8.2021

672 yatırıma teşvik belgesi verildi

672 yatırıma teşvik belgesi verildi
SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bakanlığın, temmuz ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 14 milyar 948 milyon 961 bin 316 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 19 bin 407 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 170 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 5 milyar 856 milyon lira oldu.
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672 yatırıma teşvik belgesi verildi
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