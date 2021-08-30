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Haberler Ekonomi Haberleri Canlı rakamlar ile altın fiyatları 30 Ağustos Pazartesi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 30.8.2021 20:48

Canlı rakamlar ile altın fiyatları 30 Ağustos Pazartesi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı rakamlar ile altın fiyatları 30 Ağustos Pazartesi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları canlı rakamlar, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Tam bu noktada alış ve satış fiyatlarına ilişkin veriler merak edilirken bugün 22 ayar bilezik 439 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 792 liradan işlem görmektedir. Koronavirüs salgını boyunca iyi bir yatırım aracı olarak görülen 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları 30 Ağustos 2021 verileri.

Altın fiyatları alış ve satış verileri hakkındaki araştırmalar güncel olarak yapılmaya devam ediliyor. Uzun bir dönemdir hareketli grafik çizen sarı metal, özellikle koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bugün gram altın 487 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 585 liradan işlem görmektedir. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,76

SATIŞ: 460,77

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.207,00

SATIŞ: 3.271,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.237,00

SATIŞ: 3.286,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.121,56

SATIŞ: 3.183,08

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.584,00

SATIŞ: 1.609,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 792,00

SATIŞ: 804,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 487,95

SATIŞ: 488,03

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Canlı rakamlar ile altın fiyatları 30 Ağustos Pazartesi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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