Canlı rakamlar ile altın fiyatları 30 Ağustos Pazartesi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları alış ve satış verileri hakkındaki araştırmalar güncel olarak yapılmaya devam ediliyor. Uzun bir dönemdir hareketli grafik çizen sarı metal, özellikle koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bugün gram altın 487 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 585 liradan işlem görmektedir. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar.