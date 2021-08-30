Devlerin gömlekçisine sipariş yağıyor

Giriş Tarihi: 30.8.2021

Avrupalı firmaların en büyük gömlek tedarikçilerinden biri olan Zevigas Tekstil’e yurtdışından sipariş yağıyor. Mustafa Paşahan, “Markalar kapımızı daha sık çalıyor. Moda devlerinin en güçlü alternatifi Türkiye oldu” dedi