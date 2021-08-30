Devlerin gömlekçisine sipariş yağıyor

Pandemide gösterdiği başarılı performansla Batı'nın vazgeçilmez üretim üssü konumuna yükselen Türkiye'deki fabrikalar, hummalı bir çalışma içinde. Ülke genelindeki farklı sektörlerden birçok firma gece-gündüz demeden aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. İstanbul
ve Malatya
'daki fabrikalarında Massimo Dutti, Gant, Nautica, Lacoste, Paul Smith, Cotton Apparel, Adolfo Domingues gibi Avrupa
'nın moda devlerine üretim yapan Zevigas Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paşahan, "Yurtdışından ciddi bir talep artışı söz konusu. Firmalar Uzakdoğu'dan yönünü Türkiye'ye döndü. Amerikalı firmalar da 'Çin
yerine Türkiye'de üretim yapmak istiyoruz' diyor. Bu talebi karşılamak için ülke olarak ciddi yatırım yapmamız şart" dedi.
TOMMY VE ZARA DA GELDİ
Yakın zamanda Tommy Hilfiger ile de anlaşma yapacakları sinyalini veren Mustafa Paşahan, "İnşallah yakın zamanda Malatya'da Tommy ürünlerinin üretimine başlayacağız" dedi. Yurtdışında en büyük ihracat pazarlarının İspanya olduğunu söyleyen Paşahan, Zara'nın erkek koleksiyonu için de 9'uncu ay itibarıyla üretime başlayacaklarının müjdesini veriyor. Zara'nın bağlı olduğu Inditex Group'la Massimo Dutti ile başlayan işbirliklerinin Zara ile farklı bir boyuta geçeceğini söyleyen Paşahan, şöyle devam etti: "Avrupa'nın en uzak ülkesine 3-3.5 saatlik mesafedeyiz. Kalitemiz çok yüksek, hızla üretim yapıp üç haftada yükleme yapıyoruz. Şu anda hazır giyimde mevcut kapasitelerin yüzde 85'i dolmuş durumda."
ÇİN'DEN TÜRKİYE'YE GELECEK
Yurtdışından çok yüksek taleple karşı karşıya kaldıkları bilgisini veren Mustafa Paşahan, "Artık telefonlarımız daha çok çalıyor, gelen mailler arttı. Dün akşam bana Amerikalı bir firmadan mail geldi. Üretimlerini Çin'den Türkiye'ye kaydırmak istediklerini söylüyorlar. Gömlek ve takım elbise ile ilgili ihtiyaçlarını ülkemizden karşılamak istediklerini bildirdiler" diye konuştu. Amerika
ya da başka bir ülkenin Türkiye'ye gelmesiyle mevcut kapasitelerin yetmesinin imkânsız olduğunun altını çizen Paşahan, "Onun için de herkesi yatırıma davet ediyoruz. Yüksek talebe yanıt vermek için hazır olmalıyız. İlave yatırım şart" diye konuştu.
ANADOLU'YA YATIRIM ZAMANI
AYNI zamanda İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi olan Mustafa Paşahan, "Bizim hazır giyimciler olarak hedefimiz İstanbul'u moda merkezi haline getirmek, Doğu Anadolu'yu da üretim üssü yapmak. Bu konuda hayli bir yol aldık" diyor. 6'ncı Bölge teşvikleri kapsamındaki Doğu Anadolu'ya yatırımın büyük önem taşıdığını söyleyen Paşahan, "Bu çağrımız büyük bir oranda karşılık buldu. Şanlıurfa Ağrı, Diyarbakır, Batman, Malatya, Elazığ başta olmak üzere birçok şehirde ciddi yatırımlar var" dedi. Bu yatırımların sayısının artmasının önemine vurgu yapan Paşahan, yatırımların işsizliğin çözümünde de büyük rol oynayacağını ifade etti.
HEDEF TEK ÇATI ALTINDA EN BÜYÜK ÜRETİCİ OLMAK
TEMELLERİ 1993 yılında İstanbul'da atılan Zevigas Tekstil, bugün iki fabrikasında 400 kişiye istihdam yaratıyor. Günde 4.500 gömlek üretimi ile Türkiye'nin en büyük gömlek üreticilerinden biri olduklarını söyleyen Paşahan, "2022'nin başında kendi bünyesinde en fazla gömlek üretimi yapan firma olacağız. 2022'den itibaren günlük gömlek üretim adedimiz 6.000- 6.500 adetlere çıkacak. Bunu şu anda kendi bünyesinde yapan başka firma yok" diye konuştu. Bu yılın sonuna kadar çalışan sayılarını 600'e çıkarma hedefiyle çalıştıklarını söyleyen Paşahan, "İstihdamdaki büyümeyi daha çok memleketimiz Malatya'daki fabrikamızda yapacağız. Oradaki fabrikamız alan olarak buna müsait" dedi.