İstanbul Havalimanı, Türkiye’yi Zafer Yolu’nda buluşturuyor

İstanbul Havalimanı
, 30 Ağustos Zafer Bayramı
'nda oluşturulan "zaferyolumuz.com" internet sitesi ve Twitter mecrası aracılığıyla tüm Türkiye'yi zafer yürüyüşüne davet ediyor. İstanbul Havalimanı İşletmesinden (İGA) yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkuyla kutlanabilmesine katkı sağlamak için çevrim içi bir buluşma organize edildi. "Zafer Yolumuz" adı verilen buluşma, 28 Ağustos'ta sosyal medyada "#ZaferYolumuz" paylaşımlarıyla duyuruldu. 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşlarının zafer kazandıkları yolda yer almak isteyenler, Twitter'da "#ZaferYolumuz" etiketiyle paylaşım yaparak veya "zaferyolumuz.com" adresine girerek katılım sağlayabiliyor.