STM’den askeri deniz platformları

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) deniz projeleri Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515), MİLGEM Ada Sınıfı Korvet, TS-1700 Denizaltı ve Sahil Güvenlik Gemileri IDEF 2021'de katılımcılarla buluştu. Taktik mini İHA üretimi de yapan firma, güvenlik güçlerince kullanılan ve bu yıl ihracat başarısına imza atan Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU'yu da tanıttı. Ayrıca bu yıl TSK envanterine girmesi planlanan Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU ve Gözcü İHA Sistemi TOGAN büyük ilgi gördü.