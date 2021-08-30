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Giriş Tarihi: 30.8.2021

Su ürünlerinde ihracat rekoru

Su ürünlerinde ihracat rekoru
TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Başkanı ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Sagun, su ürünleri ihracatının yılın ilk 7 ayında 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 39.5 artarak 763.6 milyon dolara ulaştığını belirterek, "En fazla ihraç ettiğimiz çipura, levrek ve alabalıkta birinci pazarımız AB ülkeleri olurken, mavi yüzgeçli orkinosta ise Japon pazarında söz sahibiyiz. Hedefimiz, Çin başta olmak üzere diğer Uzak Doğu ülkelerinde de söz sahibi olabilmek. Türkiye, toplam ihracatının kilogram birim fiyatı ortalama 1,3 doların altında iken, su ürünleri sektörü 6-7 dolara ulaştı" dedi.
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Su ürünlerinde ihracat rekoru
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