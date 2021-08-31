3600 ek gösterge çalışmalarından son dakika haberi! SABAH Memurlar o taslaklara ulaştı...

Diğer taslağın açıklamalar kısmında ise şu bilgiler yer alıyor: "Söz konusu Kanun teklifi taslağı ile;

*657 sayılı Kanuna tabi olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yapan ve en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun öğretmenlerin kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle ek gösterge rakamları artırılarak anılan unvanda görev yapanların 1 inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.

* 657 sayılı Kanuna tabi olarak Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan ve en az 4 yıllık hemşirelik yükseköğrenim mezunu hemşirelerin kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle ek gösterge rakamları artırılarak anılan unvanda görev yapanların 1 inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.