Batıçim’de satış tamamlandı

Rekabet Kurulu'nun onayının ardından Egeli, Grebene, Bükey ve Günel ailelerinin sahip olduğu yüzde 38 yönetim imtiyazlı hisse ve yüzde 30 borsada işlem gören hisselerin Çiftay İnşaat ve Taahhüt Ticaret A.Ş'ye devri kesinleşti.

Satışın gerçekleşmesinin ardından istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yönetim kurulu başkanlığına Sabit Aydın, yönetim kurulu başkan yardımcılığına Gülant Candaş, yönetim kurulu üyeliklerine Erdoğan Göğen, Ömer Çağdaş Selvi, Ali Kışla, Yusuf Kaya ve Mehmet Gökalp Özkök seçildi.

Düzenlenen basın toplantısında satın alma süreci ve sonrasındaki hedeflerle ilgili açıklamalarda bulunan Batıçim Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın, bugüne kadar aile şirketi statüsündeki Batıçim'de kurumsal yapının esas alınacağını vurguladı. Hem grup şirketleri hem de aralarına yeni katılan Batıçim'de istihdamı artırmak istediklerini kaydeden Aydın, "Çiftay'ın ticari faaliyetlerine Ege Bölgesi'ni de eklemenin heyecanı ve kıvancını yaşıyoruz. Bu satın almayla birlikte bölge ticaretindeki etkinliğimizi artırarak İzmir'in ekonomisine kalıcı değerler kazandırmayı hedefliyoruz. Söz konusu hisse alımı, Çiftay açısından sadece bir çimento fabrikasına yapılan bir yatırım değeri taşımıyor. İzmir ve Söke'de iki çimento fabrikası, hidroelektrik santrali ve Aliağa'da liman işletmesi bulunan Batıçim ile mevcut yatırımlarımızın gücüne güç kattık" dedi.

"HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Aydın, lojistik konusunda yetkin bir grup olarak Aliağa Nemrut Körfezi'ndeki Batıçim Limanı'nda genişleme ve kapasite artırıcı yatırıma odaklanacaklarını belirtirken, mevcut fabrika sahasının taşınarak konut projesi geliştirilmesi konusunda ise gelişen durum ve şirketin diğer hissedarlarıyla yapacakları görüşme sonrası karar vereceklerini dile getirdi. Çiftay hissedarlarından Serkan Aydın ise, Batıçim yatırımı ile şirketin kurucusu Ziya Aydın'ın hayalini gerçekleştirmenin gururu ve onurunu yaşadıklarını dile getirdi. Serkan Aydın, "İzmir ve Ege Bölgesi'ne yeni katma değerler sağlamak ve bölgenin refahının yükselmesine katkıda bulunmak için çalışacağız" dedi.

SATIŞ GÖRÜŞMELERİ 1 YIL SÜRDÜ

Şirket, 2021'e bünyesinde barındırdığı 6 şirket, bini bulan istihdam ve 1.5 milyar TL ciro hedefiyle giren Batıçim'de hisselerini devretmek isteyen Egeli, Grebene, Bükey ve Günel aileleriyle Çiftay Grubu arasındaki görüşme yaklaşık 1 yıl sürdü. Bu görüşmeler sonunda söz konusu aileler hisselerini 95 milyon dolara devrederken, şirketin toplam değeri 521 milyon dolar olarak gerçekleşti.