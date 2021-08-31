Canlı rakamlar ile altın fiyatları 31 Ağustos verileri: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler günün her saati takip edilmeye devam ediliyor. Gün içerisinde inişli çıkışlı hareketli grafiğe sahip olmasından dolayı alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken canlı rakamlar da merak ediliyor. 31 Ağustos bugün gram altın 483 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 787 liradan işlem görmektedir. Peki; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları bilgisi.