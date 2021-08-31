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Haberler Ekonomi Haberleri Canlı rakamlar ile altın fiyatları 31 Ağustos verileri: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 31.8.2021 18:10

Canlı rakamlar ile altın fiyatları 31 Ağustos verileri: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı rakamlar ile altın fiyatları 31 Ağustos verileri: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Alış ve satış fiyatları bu noktada önemli olurken 31 Ağustos Salı bugün 22 ayar bilezik 436 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 100 liradan işlem görmektedir. Koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülmesinden dolayı ekonominin merkezinde de yer alıyor. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları verileri.

Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler günün her saati takip edilmeye devam ediliyor. Gün içerisinde inişli çıkışlı hareketli grafiğe sahip olmasından dolayı alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken canlı rakamlar da merak ediliyor. 31 Ağustos bugün gram altın 483 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 787 liradan işlem görmektedir. Peki; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları bilgisi.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 436,22

SATIŞ: 457,09

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.181,00

SATIŞ: 3.238,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.218,00

SATIŞ: 3.267,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.100,20

SATIŞ: 3.161,32

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.571,00

SATIŞ: 1.592,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 785,00

SATIŞ: 796,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 483,10

SATIŞ: 483,19

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Canlı rakamlar ile altın fiyatları 31 Ağustos verileri: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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