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Giriş Tarihi: 31.8.2021

THY 6 Eylül’den sonra PCR testi isteyecek

THY 6 Eylül’den sonra PCR testi isteyecek
Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül itibarıyla şehirlerarası seyahatte başlayacak olan PCR testi zorunluluğuyla ilgili duyuruda bulundu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye yer vererek, "6 Eylül'den sonra iç hatlarda uygulanacak aşı ve PCR testi uygulaması, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği uygulanacak olup mevcut genelge kapsamında tüm hava yolları, otobüsler ve demir yolları da aynı uygulamaya tabi olacaklardır" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı'nın geçen hafta yayınladığı genelgeyle, koronavirüs aşısı olmamış kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi faaliyetlere katılımına negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Belirlenen süreler içerisinde koronavirüs geçirmemiş ve aşısız kişilerin uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerine de PCR zorunluluğu getirilmişti.
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THY 6 Eylül’den sonra PCR testi isteyecek
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