Alman finans devi Commerzbank’ın analisti Ghose: Hükümetin aldığı önlemler büyümeyi destekledi

"BU YIL YÜZDE 9'LUK BİR BÜYÜME SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Bu yıl için Türkiye'nin yüzde 8 büyümesini tahmin ediyorduk. Bugünkü 2. çeyrek büyüme rakamından sonra bu yıl yüzde 9'luk bir büyüme söz konusu olabilir." dedi.

İkinci çeyrek büyümesinde baz etkisinin yüksek olduğunu anlatan Ghose, hükümetin ekonomik faaliyetlerin devam etmesi için aldığı önlemlerin de büyümeyi desteklediğini vurguladı.