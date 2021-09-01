Anzer balının yeni fiyatı bin 200 lira

Coğrafi işaretli Anzer Balının yeni fiyatı belli oldu. Rize'nin Anzer Yaylasında doğal ortamda üretilen Anzer Balı, kooperatif tarafınca yapılan başvuru neticesinde geçtiğimiz Şubat ayında Coğrafi İşaret almaya layık görülmüştü. Coğrafi işaret ile birlikte ününe ün katan şifa kaynağı Anzer Balına hem yurtiçinden, hem de yurtdışından yoğun talep oluştu. Geçilen 2 sezonda fiyatında oynama yapılmayan Anzer Balına, bu sezon zam yapıldı. Üst üste 2 sezon bin liradan satışa sunulan Anzer Balının, bu yıl uygunsuz giden hava koşulları nedeniyle üretiminde düşüş yaşandı. Rekoltenin beklenen rakamın oldukça altında çıkması sonucunda üreticinin zarar etmesi söz konusu oldu. Üreticinin yaptığı masraflar karşısında zarara uğramaması ve bal üretiminin düşük olması ele alınarak Anzer Balının kilogram fiyatı 200 TL artarak bin 200 TL olarak belirlendi. İnsan vücuduna çok büyük faydası olduğu bilinen Anzer Balı, kimi firmalar ve kişiler tarafından da satışa sunuluyor. Anzer Balı kooperatifi başkanı Muzaffer Deniz bu balların sahte olduğunu, hakiki Anzer Balının kooperatiflerce satışa sunulduğunu ve halkın sadece bandrollü ürünleri almalarını önerdi.

"ÜRETİCİNİN MASRAFI GÖZ ÖNÜNE ALINDI"

Anzer Balının iki yıldır sabit fiyattan satıldığını ve üreticinin yaptığı masraflar göz önüne alınarak bu sezon zam yapıldığını belirten kooperatif başkanı Muzaffer Deniz "2021 yılı için Anzer balıyla ilgili yapmış olduğumuz toplantıda Anzer balının fiyatını belirledik. İki yıldır Anzer balı fiyatında herhangi bir artış yapılmamıştı. Bu bağlamda ülkemizdeki ekonomik durumu ve üreticimizin de yapmış olduğu masrafları göz önüne alarak Anzer balının kilogram fiyatı bin 200 TL olarak belirlenmiştir. 2021 ve 2022 sezonunda Anzer ballarımız 1200 TL'den satışa sunulacaktır" dedi.

"EYLÜL AYINDA YENİ SEZON AÇILIYOR"

Şuan da Anzer Balı kalmadığını ve internet üzerinden satış için ön kayıt yaptıklarını dile getiren Muzaffer Deniz "Anzer balı şuan da elimizde yok. Tahminen 4 aydır Anzer balımız bitmiş durumda. Kesinlikle şuan elimizde Anzer balı yoktur. Zaten 4 aydır bal olmaması nedeniyle bizi arayan müşterilerimize ön kayıt alarak kaydediyoruz. İnternet üzerinden ve mail atarak da ön sipariş işlemlerini müşterilerimiz yapabiliyor. Yeni sezon da Eylül ayının ikinci haftası açılıyor" ifadelerini kullandı.

"YURTDIŞINDAN TALEP GÖRÜYOR"

Anzer Balına yurtdışından talep olduğuna değinen Deniz "Anzer balının olmaması tabii ki talebin artmasına sebep oluyor. Aynı zamanda yurtdışından gelen müşterilerimiz Anzer balına yoğun bir talep içerisindeler. Tabii ki onlara da aynı hassasiyeti göstererek ön siparişlerini kaydettik. Eylül ayının ikinci haftasında bal tahlilleri elimize ulaştıktan sonra talepleri karşılamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"HAVA ŞARTLARI BAL ÜRETİMİNİ AKSATTI"

Hava koşulları nedeniyle arıların çalışamadığını ve bu durumun sonucunda rekoltenin beklenen rakamın altına düştüğünü ifade eden Muzaffer Deniz "Son zamanlarda ülkemizde ve dünya genelinde bir kuraklık söz konusu oldu. Haliyle bizim üretimimize de yansıdı. Aynı zamanda ağustos itibariyle havaların bozması ve yağışlar da Anzer balı üretimine kötü yansıdı. Ama bizim yaylamızın rakımı yüksek olması sebebiyle bu sıcaklıklar bir nebze bize iyi gelmiş oldu diyebiliriz. Havaların sıcak olması üretimi artırdı. İlk üretim tarihinde sıcaklığın yüksek olmasına rağmen beklediğimiz rekolteye ulaşamadık" dedi.

"PİYASADA SAHTE ANZER BALI VAR"

Stoklarda Anzer Balı olmadığını, piyasada oldukça sahte bal olduğunu söyleyen Muzaffer Deniz "Anzer balında talebin çok olması nedeniyle müşterilerimize bir çağrı yapmak istiyoruz. Şuan da piyasada ve elimizde kesinlikle Anzer balı yoktur. Yani yeni sezonu beklemelerini tavsiye ediyoruz. Zaten yeni sezonda Rize İl Tarım Müdürlüğü denetiminde Anzer balında coğrafi işaret alınması sebebiyle Rize İl Tarım Müdürlüğü katkılarıyla coğrafi işaret etiketi alacak. Eylül ayının 20'sinden sonra ballarımız satışa çıkacaktır. Şunu da görmekteyiz ki, piyasada bir sürü Anzer balı adı altında Anzer ile alakası olmayan kişiler ve firmalar harıl harıl Anzer balı satıyorlar. Bu gibi yerlerden gerçek Anzer balını alamazlar. Müşterilerimize balların tahlil sonucunu beklemelerini tavsiye ediyoruz. Hakiki Anzer balı satın almaları için Eylül ayının 20'sini beklemelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Eylül ayının ikinci haftasında satışa sunulacağı belirlenen Anzer Balı satın almak için ön kayıtlar devam ediyor.

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA/SABAH