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Giriş Tarihi: 1.9.2021

Beş ilde elektrik borçları ertelendi

Beş ilde elektrik borçları ertelendi

Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye’de orman yangınları nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi. Erteleme için 1 Ekim’e kadar dilekçe verilecek

Cumhurbaşkanı kararıyla Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları 3 ay süreyle ertelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar, 28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 5 ilde yaşanan orman yangınlarının etkilerini azaltmak üzere alındı. Bu kapsamda söz konusu bölgelerdeki tüketicilerin elektrik fatura tahsilatları, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayacak şekilde ertelendi. Karara göre, konutu, iş yeri ve tarımsal üretim alanı kullanılabilir halde olan tüketiciler, elektrik aboneliği fatura tahsilatının erteleme kapsamına alınmasına dair dilekçelerini 1 Ekim'e kadar tedarik şirketine sunacak veya çağrı merkezleri ve çevrim içi başvuru kanalları üzerinden iletecekler.

HASAR DURUM BELGESİ
Konutu, iş yeri ve tarımsal üretim alanı kullanılamaz halde olan tüketiciler de yangın sonrası yeni aboneliklerinin fatura tahsilatını erteleme kapsamına almak için ilgili kurumlarca düzenlenmiş "hasar durum belgesi" ile başvuruda bulunacak. Erteleme kapsamına dahil edilmesi istenilen tarımsal sulama aboneliklerine ilişkin iş yerlerinin de 28 Temmuz'dan sonra açıldığını gösterir "iş yeri açma ve çalışma belgesi"nin ilgili şirkete ibraz etmesi zorunlu olacak. Ertelemeden kaynaklı finansman maliyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. ANKARA

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Beş ilde elektrik borçları ertelendi
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