Dış ticaret açığı 7 ayda yüzde 5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu
'nun açıkladığı dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye
'nin dış ticaret açığı temmuzda piyasanın beklentileriyle paralel bir şekilde gerçekleşerek 4 milyar 278 milyon dolar oldu. Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 4.7 azalarak 26 milyar 720 milyon dolardan, 25 milyar 477 milyon dolara geriledi. Türkiye'nin ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.2 artarak 16 milyar 415 milyon dolar, ithalatı yüzde 16.8 artışla 20 milyar 693 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, temmuzda yüzde 51.3 artışla 4 milyar 278 milyon dolara yükseldi.