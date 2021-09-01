Giriş Tarihi: 1.9.2021

Ev hizmetlerinde çalışanların sosyal hakları neler? HAZAL ATEŞ

Binlerce ailenin yanında, temizlik, çocuk, hasta bakımı gibi işlerde çalışan kişilere, işverenin sigorta yapma şartı var. Ayda 10 günden az çalışan biri için 1 Ocak-31 Aralık arasında, 30 gün için 1162 lira ödenmesi gerekiyor