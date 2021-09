Ev hizmetlerinde çalışanların sosyal hakları neler?

Temizlik, yemek yapma, alışveriş, çocuk, hasta, yaşlı bakımı için binlerce aile ev hizmetlerinde yardımcı çalıştırıyor. Bu çalışanların hem mali hem de sosyal haklarının bilinmesi uzun vadede sorunlar yaşanmasını önler. Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalı çalıştırılması zorunluluğu bulunuyor. Haftada iki gün gündelikçi çalıştıranların sadece iş kazası, meslek hastalığına karşı sigorta yatırması yeterli. Ayda 10 günden az çalışanlar için 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında, 30 gün için bin 162 lira ödenmesi gerekiyor. Genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri durumunda sağlık yardımı alınabilir. Sigorta işlemleri cep telefonundan bir mesajla yapılabiliyor. Evde 10 günden fazla çalışanlara çalıştığı gün üzerinden sigorta yapılması zorunlu. Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akrabaların yaptığı işler ev hizmeti sayılmıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu , ev hizmetlerinde mali ve sosyal haklara yönelik merak edilen sorulara yanıt verdi: Hem çalışanları hem de ev sahiplerini ilgilendiren önemli ayrıntılar şöyle:Ev içinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması işleri ev hizmeti sayılıyor. Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da hastane, bakımevi gibi yerlerde yapılması da ev hizmeti sayılıyor. Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ev hizmeti sayılmıyor.Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırmayı düzenleyen yeni uygulamadan gerçek kişiler yararlanacak olup tüzel kişilerin talepleri kabul edilmiyor.Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında 30 gün için 1162.69 lira ödeyecek.Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacak, primleri çalıştıran kişi tarafından ödeniyor. Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanların primleri işverenleri tarafından kolay işverenlik uygulamaları çerçevesinde ödenir.10 günden az sigortalı çalıştıranların, çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemesi gerekiyor. İş kazası ve meslek hastalığında 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında bir gün için ödenecek tutar 2.39 liradır.Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için bunları çalıştıranlar "Ev hizmetlerinde on günden az çalıştırılacaklara ilişkin form" ile kuruma müracaat edebilir. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar "www.turkiye.gov.tr" uygulaması aracılığıyla da bu işlemler gerçekleştirilebilir.Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların bu çalışmanın takip eden aylara da devam etmesi halinde "Ev hizmetlerinde on günden az çalıştırılacaklara ilişkin form"un "Çalışma devamlı mı ?" kısmının işaretlenmesi yeterlidir.Ayda 10 günden az çalışan sigortalılar için ayrıca 30 gün üzerinden uzun vadeli sigorta kolları (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödemelerine imkân sağlanmış olup sigortalıların bu primi ödemeleri için kuruma müracaat etmelerine gerek bulunmuyor. Ev hizmetinde çalışan kişinin uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemesi için çalıştıran kişi tarafından 1 gün iş kazası primi bildirilmesi yeterli.Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar işveren sayılmayacak olup sadece sigortalılar adına iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir. İşyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi, prim tahakkuk ve ödemeler için aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış belgesi alınmayacak.Yabancılara bir yıl süreli çalışma izni verilmekte olup kısmi süreli çalıştırılamıyorlar. Yabancı uyrukluların ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile çalıştırıldığının tespiti halinde bunlar hakkında 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanıyor. Ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınıyor.Ev hizmetlerinde çalışanlara 4857 Sayılı İş Kanunu uygulanıyor. Bu kapsamda çalışanlar ihbar, kıdem tazminatından yararlanamıyor. Buna karşın Borçlar Kanunu kapsamında benzer tazminat hakları bulunuyor.Ev hizmetlerinde bazı işlerde çalışanlara ödenen ücretten gelir vergisi alınmıyor. Yasaya göre, evde, bahçede, apartmanda, ticaret mahalli olmayan yerlerde yardımcı hizmet, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık hizmetinde çalıştırılanlar vergiden istisna tutuluyor.Herhangi bir çalışması olmayanlar, isteye bağlı sigortalılar, Kurum'dan aylık ve gelir alanlar on günden az çalışabilir. Emekli aylığı alanların aylıkları kesilmez, bunlardan ayrıca uzun vade ve genel sağlık sigortası primi alınmaz.Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışması olanlar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde sağlık yardımlarından yararlanabilir. Prim ödememeleri halinde ise sağlık yardımları önceki statüleri üzerinden verilmeye devam eder. Örneğin eşinden dolayı sağlık yardımlarından yararlanan ev hizmetlerinde gündelikçi olarak çalışan kadın sigortalının uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödememesi halinde eşinden dolayı sağlık yardımı almaya devam edecek.Bir yıl çalışanlar iki hafta ücretli izin hakkına sahip bulunuyor. Ayrıca18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük çalışanlar en az üç hafta ücretli izin kullanabilir. Ev hizmetlerinde çalışan işçilerin haftada bir gün de tatil hakkı bulunuyor.