Fındık ihracatında yine Trabzon önde: Yüzde 35

2020/2021 Fındık İhraç sezonunda ihraç edilen 292 bin 83 ton karşılığı 2 milyar 5 milyon 316 bin ABD doları fındık ihracatının büyük kısmı Trabzon'dan gerçekleşti.

İl bazında önceki sezonlarda olduğu gibi 2020/2021 sezonunda da en çok fındık ihracatı 98 bin 727 ton ile Trabzon'dan yapıldı. 698 milyon 134 bin 231 dolarlık fındık ihracatıyla birinci sırada yer alan Trabzon'u, ikinci sırada İstanbul, üçüncü sırada Giresun ve dördüncü sırada ise Ordu takip etti.

Sezon hakkında değerlendirmede bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, sezonda toplam ihraç edilen fındığın yüzde 35'lik kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini, 63 farklı ülkeye fındık ihracatının yapıldığını, en çok ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla İtalya, Almanya, Fransa, Polonya ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu belirtti.

Cirav, fındık dış ticaretinin merkezi olan Trabzon'un; tarihin her döneminde ülke fındığının en büyük kısmının ihracatını yapan bir merkez işlevi görerek, fındık ticaretindeki tecrübesi ve bilgi birikimi ile bu özelliğini günümüze kadar sürdürdüğüne vurgu yaptı.

DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Cirav; fındık ihraç ettiğimiz geleneksel ihraç pazarlarımız olan Avrupa ülkeleri yanında, son yıllarda başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere Uzakdoğu ülke pazarlarına yönelik ihracatımızın artış göstermesinin önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Dünyanın en büyük tüketim nüfusunu barındıran Çin Halk Cumhuriyeti pazarını önemsediklerine vurgu yapan Cirav, önümüzdeki yıllarda Çin'e yönelik ihracatın daha üst rakamlara ulaşacağından ümitli olduklarını söyledi.

Bugün itibariyle başlayan 2021/2022 yeni fındık ihraç sezonu hakkında da açıklamada bulunan Cirav; bu sezonda verim ve kalitedeki olumlu gelişmelere bağlı olarak, yeni ihraç sezonunun verimli geçeceğine değindi.

Cirav; üretici ve ihracatçının beklentilerine paralel ve ülke gerçekleri ile de uyumlu bir fiyat veren Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkir olduklarını kaydederek, bu sezonda hem üretici ve hem de ihracatçı kesiminin verimli bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu.

Son günlerde fiyat konusunda yapılan spekülasyonlara da değinen Cirav; piyasadaki fiyatların tamamen arz ve talep çerçevesinde oluştuğunu, yoğun satış taleplerinin doğal olarak fiyatlarda düşüş eğilimine yol açabileceğini ifade ederek, bu durumun düzelmesinde üreticiye önemli görev düştüğünü, fındığın tümünün bu aylarda pazara indirilmesi yerine kısım kısım satışa sunulması ve böylelikle fiyatların dengeye oturacağını ve üreticinin piyasa hareketlerini çok iyi şekilde takip etmesi gerektiğini aktardı.

Cirav; belli kesimlere hoş görünmek adına gerçekleri görmeden sadece fiyatlara odaklanarak siyaset yapılmasının hiçbir kesime faydası olmadığını, bunun yerine önümüzde en büyük tehlike olarak duran iklim değişiklikleri ile ilgili politikalar üretilmesi, üreticinin bu yönde bilinçlendirilmesi ve sürekli verim kaybı yaşanan bahçelerde bakım ve yenileme yapılarak verimi artıracak çalışmalar yapılması, sıcaklığa ve kurağa dayanıklı fındık türlerinin geliştirilmesi için üreticinin yönlendirilmesi gerektiğini belirterek, dünyada ülkemizden başka birçok ülkenin fındık üretimini artırdığı bir ortamda, pazar payımızı korumak adına tüm paydaşların ele ele vererek çalışmalara katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.