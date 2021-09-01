Son dakika! Başkan Erdoğan talimat vermişti: Sayıları 446’ya ulaştı

ÜÇ FARKLI MODEL

Tarım Kredi Kooperatifleri, marketleşmede Kooperatif Market, KoopGross ve franchise market olmak üzere üç farklı modeli hayata geçirmeyi planlıyor. 1.000 şubeye ulaşılması planlanan Kooperatif Marketler, ortalama 200-300 metrekare alanda kuruluyor. Bu marketlerde Tarım Kredi'nin çiftçiden alıp ürettiği ürünler, coğrafi işaretli ürünler, kadın girişimcilerin el emeği üretimleri ve yerli sermeye ile üretilen ürünler olmak üzere yaklaşık 1.700 farklı ürün satışı yapılıyor. Vatandaşların rahat ulaşabileceği lokasyonlarda kurulan bu marketlerle, perakende de aşırı fiyat hareketinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Dün ilki Gaziantep'te açılan KoopGross mazağazalar ise ortalama 1000-1500 metrekare büyüklükte olacak. Hem Tarım Kredi'nin ürünleri hem yerli üreticilerin ürünlerinin satılacağı bu marketlerde, 5 binden fazla ürün satışı gerçekleşecek. Bu yıl sonuna kadar İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Antalya, Mersin, Ankara, Sivas ve Samsun olmak üzere dokuz KoopGross daha açmayı hedefleyen Tarım Kredi, 2022'de de Erzurum ve Diyarbakır'da açılacaklarla mağaza sayısını 12'ye çıkacak. KoopGross'lar, 120 bin bakkal, 30 bin market, 7 bin toptancı, otel, restaurant, cafe, pastane ve baklava imalatçıları, yemekhane ve fast food kuruluşları için gerekli ürünlerin temini, üretici esnafların ihtiyaçlarını ilk elden alma imkânı sunacak.