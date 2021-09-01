Tezgâhlar istavritle doldu

Başkan Malkoç, "Gezmiş yıllara göre bu sene palamut çok az yakalandı. Aksine istavrit te geçmiş yıllara oranla aşırı fazla oldu. Tirsi var, çinakop var az miktarda da olsa palamut var. Mezgit var. Bu sene havalar aşırı sıcak geçti. Bu nedenle ilk gün vasatı geçemedik. İlerleyen dönemlerde de istavrit fazla palamut az çıkarsa hamsinin bol geçeceği anlamına gelir. Sezon iyi başladı umarım iyi de geçer. Pandemi nedeniyle geçen yıl beklentimizin altında idi. Bu sene beklentimiz yüksek." dedi.