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Giriş Tarihi: 1.9.2021 13:07

Tezgâhlar istavritle doldu

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Tezgâhlar istavritle doldu

Samsunlu balıkçılar Karadeniz’de balık avı yasağı döneminin sona ermesiyle birlikte Karadeniz’e ağ attılar.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç ilk günde ağlara bol bol istavrit takıldığını söyledi.

Başkan Malkoç, "Gezmiş yıllara göre bu sene palamut çok az yakalandı. Aksine istavrit te geçmiş yıllara oranla aşırı fazla oldu. Tirsi var, çinakop var az miktarda da olsa palamut var. Mezgit var. Bu sene havalar aşırı sıcak geçti. Bu nedenle ilk gün vasatı geçemedik. İlerleyen dönemlerde de istavrit fazla palamut az çıkarsa hamsinin bol geçeceği anlamına gelir. Sezon iyi başladı umarım iyi de geçer. Pandemi nedeniyle geçen yıl beklentimizin altında idi. Bu sene beklentimiz yüksek." dedi.

Samsunlu balıkçı Emrah Canikli ise ilk gün itibarıyla beklentilerin karşılandığını söyledi. Balık tezgahlarını süslemeyi özlediklerini belirten Emrah Canikli, "İlk gün istavritin kilosu 25 lira, tirsi 25 lira mezgit 24 ve 42 lira, palamut küçük boy 15, büyük boy 35 lira, çinakopun kilosu 52 lira. Yıllardır bu işi yapıyoruz.

Blokzincire olan talep artacak
Blokzincire olan talep artacak

Palamut çok olduğu zaman hamsi az olur palamut az olduğu zaman hamsi bol olur. Şu anki görüntüye göre hamsi çok olacak." diye konuştu.

Blokzincire olan talep artacak
Blokzincire olan talep artacak
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Tezgâhlar istavritle doldu
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