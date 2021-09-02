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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatlarında ani hareketlilik! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (Güncel ve canlı altın fiyatı)
Giriş Tarihi: 2.9.2021 10:51

Altın fiyatlarında ani hareketlilik! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (Güncel ve canlı altın fiyatı)

Altın fiyatlarında ani hareketlilik! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Güncel ve canlı altın fiyatı

Piyasaların dördüncü işlem gününde, canlı altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşıyor. Uzun bir süredir inişli çıkışlı grafik içerisinde seyreden gram altın fiyatı bugün düşüş yaşıyor. Çeyrek altın fiyatı da gram altına paralel aşağı yönlü ilerliyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da kıpırdama yaşıyor. Çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ve 2 Eylül 2021 Perşembe canlı altın alış satış fiyatı

Altın fiyatları son dakika hareketliliğinde... Altın fiyatları, piyasaların dördüncü işlem gününde de yakından takip ediliyor. Düğün ve nikahların sonlarına doğru yaklaşılırken 22 ayar bilezik, çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan ilgi de azalmaya başladı. Buna rağmen, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık araştırılan konular arasında bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Altın fiyatları dakika dakika değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.181,00
  • Satış: 3.231,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.204,00
  • Satış: 3.253,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 483,40
  • Satış: 483,47

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 787,00
  • Satış: 797,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.574,00
  • Satış: 1.594,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 436,86
  • Satış: 457,76

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.092,44
  • Satış: 3.153,41

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatlarında ani hareketlilik! Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (Güncel ve canlı altın fiyatı)
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