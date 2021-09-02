Bayraktar AKINCI TiHA’da dikkat çeken detay: Tüm uçuşlarda olacak! Başkan Erdoğan’ın o mesajı...

Başkan Erdoğan, Bayraktar AKINCI TİHA için yazdığı özel mesajda şu ifadelere yer vermişti:

İSTİKLALİMİZ VE İSTİKBALİMİZ İÇİN HEP DAHA İLERİYE

Türkiye, devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir. Bu vasfımızı, her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz. Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca, ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik. İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKINCI TİHA'daki mesajı

Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik. Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık. Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir Türkiye hedefine odaklandık.