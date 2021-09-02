Bayraktar AKINCI TiHA’da dikkat çeken detay: Tüm uçuşlarda olacak! Başkan Erdoğan’ın o mesajı...

Bayraktar AKINCI TiHA, güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu ve envantere girdi. AKINCI TİHA'nın güvenlik güçlerine ilk teslimatı 29 Ağustos 2021 Pazar günü yapılan törenle tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı ise; Bayraktar AKINCI TİHA'nın 6 Aralık 2019'daki ilk uçuşundan saatler önce uçuş kontrol bilgisayarının içindeki gömülü yazılıma eklendi. TİHA'lar tüm uçuşlarda bu mesajın yer aldığı yazılım ile görev yapıyor.
Başkan Erdoğan, Bayraktar AKINCI TİHA için yazdığı özel mesajda şu ifadelere yer vermişti:
İSTİKLALİMİZ VE İSTİKBALİMİZ İÇİN HEP DAHA İLERİYE
Türkiye, devlet tecrübesi 2 bin 200 yılı aşan bir ülkedir. Bu vasfımızı, her dönemde en güçlü, en ileri, en etkili siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal altyapıyı kurmuş olmamıza borçluyuz. Devlet yönetimindeki görevlerimiz boyunca, ülkemizi bu tarihi mirasına layık seviyeye getirmenin mücadelesini verdik. İnancımızı ve neslimizi korumanın yolunun, bağımsızlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmaktan geçtiğini hiç unutmadık.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKINCI TİHA'daki mesajı
Maziden atiye kurduğumuz köprü ile Türkiye'yi her alanda dünyanın en ileri ülkeleri arasına yükseltmeye ahdettik. Bilhassa savunma sanayimizi kendi kendimize yeterli hale getirmek için çok çalıştık. Karada, denizde, havada ve inşallah uzayda, dostlarına güven, düşmanlarına korku veren bir Türkiye hedefine odaklandık.
Elde ettiğimiz başarıyla, Türk Milletinin yüksek teknolojiye dayalı sistemleri üretme ve kullanma yeteneğini tüm dünyaya gösterdik. BAYRAKTAR serisi silahlı/silahsız insansız hava araçları, işte bu gayretin en başarılı eserlerinden biridir. Gençlerimizin, demokrasiden ekonomiye ve özellikle de teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerine yürekten inanıyorum.