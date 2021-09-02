Boy yasağına aykırı avlanılan 2 ton istavrit balığına el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinde av sezonunun açılmasıyla beraber denetim yapmaya başladı.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetimlerini sürdüren ekipler, boy yasağına aykırı avlanılan yaklaşık 2 ton ağırlığında istavrite el koydu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Personeli, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Personeli ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği Ekiplerinin katılımıyla yapılan ortak denetim sonucu el konulan balıkların mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınarak sosyal yardım kurumuna bağışlandığı bildirildi.