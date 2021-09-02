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Haberler Ekonomi Haberleri Boy yasağına aykırı avlanılan 2 ton istavrit balığına el konuldu
Giriş Tarihi: 2.9.2021 14:29

Boy yasağına aykırı avlanılan 2 ton istavrit balığına el konuldu

AA
Boy yasağına aykırı avlanılan 2 ton istavrit balığına el konuldu

Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde boy yasağına aykırı avlanılan yaklaşık 2 tonluk 112 kutu istavrit balığına el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinde av sezonunun açılmasıyla beraber denetim yapmaya başladı.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetimlerini sürdüren ekipler, boy yasağına aykırı avlanılan yaklaşık 2 ton ağırlığında istavrite el koydu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Personeli, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Personeli ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği Ekiplerinin katılımıyla yapılan ortak denetim sonucu el konulan balıkların mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınarak sosyal yardım kurumuna bağışlandığı bildirildi.

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Boy yasağına aykırı avlanılan 2 ton istavrit balığına el konuldu
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