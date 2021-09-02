Büyüme verilerinin ardından tek tek duyurdular! Uluslararası finans kuruluşlarından ’Türkiye’ tahmini

Coronavirüs salgını süresince aldığı önlem ve etkin politikasıyla Türkiye ekonomide hızlı bir yükseliş göstermeye başladı. Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 ile, 1999'dan itibaren açıklanan yeni serideki en yüksek büyümeyi yakaladı. Diğer yandan; İhracat, yatırım, üretim eksenli büyümeyle kısa sürede ülkenin 1 trilyon $'lık gelir hedefine ulaşacağı belirtiliyor.
YABANCILAR TAHMİNLERİ YÜKSELTTİ
Yabancılar büyüme tahminlerini verilerin ardından hızla yükseltmeye başladı. Fitch yüzde 6.3'ten 7.9'a, Moody's 5'ten 6'ya, JP Morgan 6.8'den 8.4'e, Goldman Sachs 7.5'ten 9.5'a çıkardı. Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de, geçen ay 54.1'le ocaktan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Ekonominin % 21.7 büyümesi iş dünyasının beklentilerini yükseltti. İhracat, yatırım, üretim eksenli büyümeyle kısa sürede ülkenin 1 trilyon $'lık gelir hedefine ulaşacağı belirtiliyor.
KAPANMA BİTTİ, HİZMETLER COŞTU
Ekonomide, pandemi nedeniyle yaşanan kapanmadan en fazla etkilenen sektör olan ve geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 26.7 küçülen hizmetler sektörü, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 45.8 büyüdü. Bu büyümenin ekonomiye katkısı ise 8.9 puan oldu. Hizmetler sektöründe üçüncü çeyrekte çok daha iyi bir performans sergilemesi bekleniyor.
SANAYİDE GÜÇLÜ PERFORMANS
İhracattaki rekor, kapanmaların sona ermesiyle birlikte canlanan iç talep ve yatırım iştahı yılın ikinci çeyreğinde sanayiyi büyümenin lokotomifi haline getirdi. Geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15.9 küçülme yaşayan sanayi üretimi bu yıl ikinci çeyrekte yüzde 40.5 ile güçlü bir büyüme performansına imza attı. Sanayinin toplam büyümeye katkısı 7.5 puana yaklaştı. Ayrıca sanayi sektörünün milli gelirdeki payı yüzde 26 ile 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.Başka bir ifade ile yüzde 21.7'lik büyümenin üçte biri sanayi tarafından sağlandı. Geçen yıl ikinci çeyrekte yüzde 17. 7 küçülen imalat sanayi de bu yıl ikinci çeyrekte yüzde 43.4 büyüme gösterdi.