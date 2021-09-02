Büyüme verilerinin ardından tek tek duyurdular! Uluslararası finans kuruluşlarından ’Türkiye’ tahmini

SANAYİDE GÜÇLÜ PERFORMANS

İhracattaki rekor, kapanmaların sona ermesiyle birlikte canlanan iç talep ve yatırım iştahı yılın ikinci çeyreğinde sanayiyi büyümenin lokotomifi haline getirdi. Geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15.9 küçülme yaşayan sanayi üretimi bu yıl ikinci çeyrekte yüzde 40.5 ile güçlü bir büyüme performansına imza attı. Sanayinin toplam büyümeye katkısı 7.5 puana yaklaştı. Ayrıca sanayi sektörünün milli gelirdeki payı yüzde 26 ile 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.Başka bir ifade ile yüzde 21.7'lik büyümenin üçte biri sanayi tarafından sağlandı. Geçen yıl ikinci çeyrekte yüzde 17. 7 küçülen imalat sanayi de bu yıl ikinci çeyrekte yüzde 43.4 büyüme gösterdi.