Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Canlı rakamlar ile altın fiyatları 2 Eylül Perşembe: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 2.9.2021 18:52

Canlı rakamlar ile altın fiyatları 2 Eylül Perşembe: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı rakamlar ile altın fiyatları 2 Eylül Perşembe: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler günün her saati yoğun ilgi görüyor. Hareketli bir grafik çizmesinden ötürü alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken bilindiği üzere sarı metal iyi bir yatırım aracı olarak kabul ediliyor. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 435 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 785 liradan işlem görüyor. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları 2 Eylül Perşembe verileri.

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları canlı rakamlar merak ediliyor. Vatandaşlar tam bu noktada alış ve satış fiyatlarını öğrenmek isterken 2 Eylül bugün gram altın 482 liradan işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin 197 liradan işlem görmektedir. Buna göre; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları bilgisi.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 435,55

SATIŞ: 456,40

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.172,00

SATIŞ: 3.224,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.197,00

SATIŞ: 3.245,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.085,52

SATIŞ: 3.146,36

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.568,00

SATIŞ: 1.591,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 785,00

SATIŞ: 795,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 482,40

SATIŞ: 482,46

ARKADAŞINA GÖNDER
Canlı rakamlar ile altın fiyatları 2 Eylül Perşembe: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA