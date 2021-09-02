Canlı rakamlar ile altın fiyatları 2 Eylül Perşembe: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları canlı rakamlar merak ediliyor. Vatandaşlar tam bu noktada alış ve satış fiyatlarını öğrenmek isterken 2 Eylül bugün gram altın 482 liradan işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin 197 liradan işlem görmektedir. Buna göre; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları bilgisi.