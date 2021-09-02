Döviz rezervleri 30 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu
, yatırımcılar ve ekonomistlerle videokonferans toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, aşılamanın yaygınlaşmasının, iktisadi faaliyet, istihdam ve cari dengeyi olumlu etkilediği belirtildi. Öncü göstergelerin, yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ettiği vurgulandı. Toplantıda, mevcut durumda ihracattaki yukarı yönlü seyrin, turizmdeki toparlanma ve altın ithalatındaki kayda değer düşüşün dış dengede devam eden iyileşmeyi desteklediği kaydedildi. Toplantıda, nisan-ağustos döneminde swap anlaşmaları, cevherden altın alımları, reeskont kredileri ve zorunlu karşılık adımlarının katkısı ile brüt rezervlerin artmaya devam ettiği vurgulandı.
TL MEVDUAT ARTIYOR
Dış denge ve döviz rezervlerindeki iyileşmenin öngörülerle uyumlu seyrettiği mesajı verilen toplantıda, "Rezervlerimiz 85-90 milyar dolardan yaklaşık 30 milyar dolar artışla 115-120 milyar dolar bandına gelmiştir. Mart ayına göre TL mevduat 200 milyar TL'ye yakın artarken, yabancı para
mevduat sabit fiyatlarla oldukça sınırlı yükselmiştir. Son dönemde YP mevduatta görülen yükseliş, ihracattaki güçlü seyir, turizmde görülen toparlanma ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız kanalı ile sisteme döviz ve efektif girişi nedeniyle gerçekleşirken, TL mevduat artışı güçlü şekilde sürmektedir" denildi.
CARİ FAZLA VERİLECEK
YILIN kalanında cari dengenin fazla vermesinin beklendiği ifade edildi. Gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkelerde üretici fiyatlarının yüksek seyrettiği belirtilirken, "Euro Bölgesi
'nde ÜFE, TÜFE'nin neredeyse 5 katına çıkmış durumda" denildi. Bireysel kredilerde büyümenin arzu edilen seviyenin üzerinde olduğuna dikkat çekildi.