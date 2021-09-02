Yüksek emeklilik aylığının önü açılıyor: Emekli ikramiyesi 30 bin lira artacak

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü hem maaş hem de ikramiyeleri artıracak olan 3600 ek gösterge konusunda atılacak adıma çevrildi. Merakla beklenen 3600 ek gösterge ilk defa toplu sözleşme mutabakat metnine girerek yazılı vaade dönüştü. Meslek grupları başta olmak üzere diğer ayrıntılar Meclis aşamasında netleştirilecek. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve hemşirenin ikramiyeleri en az 34 bin lira artacak, yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.
Bugün yaklaşık 4.300 lira aylık alan bir öğretmen, polisin geliri 950 lira artarak 5.250 lira olacak. Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle zor koşullarda çalışan personelin de daha yüksek ücret almasının önü açılacak.
7 MİLYARLIK KAZANIM
Hükümet ile memur sendikaları arasında geçen hafta karara bağlanan toplu sözleşme görüşmelerinde zamla birlikte meslek kollarında 350 başlıkta kazanım sağlandı. En önemli başlıklardan ikisi de 3.600 ek gösterge ile 500 bin sözleşmeli çalışına yönelik gelecek yıl hayata geçirilmesi öngörülen hükümler oldu. Memur-Sen
Genel Başkanı Ali Yalçın
, maaş artışları dışında 11 hizmet kolu için 7 milyar liralık yıllık kazançla masadan kalktıklarını ifade etti. Yalçın, görüşmelerin son gününde toplantı saatindeki gecikmenin ek gösterge ve sözleşmeli çalışanlara yönelik müzakerelerden kaynaklandığını belirterek, "Toplu sözleşme görüşmelerinde bugüne kadar 'ek göstergenin yeri bura değil' denilerek ertelendi. İlk defa hükme bağlandı ve gelecek yıl tamamlanacak" dedi.
Yalçın, ek gösterge düzenlemesinin dört meslek grubuyla sınırlı kalıp kalmayacağı konusunda ise "Talebimiz başından beri meslek gruplarının genişletilmesi yönündeydi. Son aşamada geniş bir konsept baz alındı. Kimsenin 'içinde ben yokum diyeceği' bir durum söz konusu olmadı. Hayata geçtiğinde emekli ikramiyelerinde 30 bin liranın üzerinde yükselme olacak. Memur maaşları da artacak" değerlendirmesini yaptı.
İDARİ KADRO DA DÂHİL
Ek göstergede statü mü eğitimin mi dikkate alınacağı, hangi meslek gruplarını kapsayacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ile sendikaların yer yer aldığı çalışma grubunca yasal çerçeveye dönüştürülecek. Daha önceki çalışmalarda öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 grup gündeme gelmişti. Yeni çalışma ile müfettiş, uzman, şube müdürü, daire başkanı, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere idari kadrolara yönelik de düzenleme yapılacak.
EĞİTİM BELİRLEYİCİ OLACAK
Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan lise mezunu polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak.
Eğitime bakılırsa ek göstergeden sadece 4 yıllık üniversite, yüksek lisans mezunları yararlanabilecek. Sendikalar ek göstergelerin eşit oranda sınıf, kadro, unvan ayırımı yapılmadan 3.600'e yükseltilmesini talep ediyor.
AYLIKLARA % 20-25 ZAM
Ek gösterge hayata geçtiğinde kapsamdaki memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri yüzde 20-25 oranında artacak. Mevcut sistemde dört yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis, din görevlileri 3000 ek göstergeye, hemşireler ve diğer 4 yıllık üniversite mezunu din görevlileri de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Yaklaşık 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi olanların emekli aylığı 4 bin 270 lira, 2200 ek göstergeye tabi olanların ise 4 bin 150 lira. Bugün 30 yıllık hizmet üzerinden 3000 ek göstergeyle yaklaşık 155 bin lira alan bir memur yeni uygulamayla 190 bin lira emekli ikramiyesi alacak.