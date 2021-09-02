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Giriş Tarihi: 2.9.2021 12:13 Son Güncelleme: 2.9.2021 12:13

Güney Kore'den Google ve Apple'a büyük şok! Dünyada bir ilke imza atıldı

Güney Kore’den Google ve Apple’a büyük şok! Dünyada bir ilke imza atıldı

Google ve Apple son günlerde yeni ürünlerinden ziyade geliştiricilerden kestikleri komisyonlarla konuşuluyordu. Amerika'da bir grup senatör bu konu için yasa tasarısı sunmuştu. Bu gelişmeden kısa süre sonra Güney Kore'de de Google ve Apple'ın aldığı komisyon için yasa teklifi verildiği manşetlere taşınmıştı. Güney Kore'de yasa kabul edildi. Peki Google ve Apple'ı nasıl bir durum bekliyor? Neler olacak? İşte detaylar...

Google ve Apple şimdiye kadar geliştiricilere sadece kendi ödeme yöntemlerini sunuyordu. Belirli oranda komisyon kesiyordu. Fakat Telekomünikasyon Ticaret Yasası'nda yapılan değişiklikle birlikte Koreli geliştiriciler, Play Store ve App Store ücretlerinin yanı sıra uygulama içi işlem ücretlerinden de artık muaf tutuluyor. Yani teknoloji devleri geliştiricilerden komisyon talep edemeyecek.

Google ve Apple geliştiricilerden kestiği komisyon oranı yüzde 30. Fakat iki şirket küçük geliştiriciler için bu oranı yüzde 15'e düşürmüştü. Yine de, 2020'de mobil uygulamalar toplamda 111 milyar dolar gelir elde edildi. Bunun büyük kısmı Google ve Apple'a gitti.

Şunu da belirtelim Güney Kore'nin kabul ettiği yasa teklifi, uygulama mağzalarından yapılan alışverişlerden kesilen komisyon bedelini engelleyen ilk düzenleme olarak tarihe geçti.

Tabii ki, Google ve Apple da bu durumdan pek memnun değil. Apple tarafından yapılan açıklamada, bu durumun tüketici açısından risk oluşturduğu, ödeme güvenliğinin ve satın almaların yönetilmesinin daha zor hale gelebileceği, ebeveyn kontrolü sorunlarının ortaya çıkabileceği belirtildi.

Google da kesilen komisyonun nedeni olarak düşük cihaz maliyetini ve her iki tarafın (Kendileri ve geliştiriciler için) finansal istikrarını gösterdi.

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Güney Kore'den Google ve Apple'a büyük şok! Dünyada bir ilke imza atıldı
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