Şimdi hedef 1 trilyon dolar

Verilere bakıldığında bu yılı yüzde 7-8'lik büyümeyle kapatabiliriz. Göstergeler salgına rağmen reel sektörün çalışmaktan, üretmekten vazgeçmeyerek yaralarını sarma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.Sanayimizin Kovid-19 salgınından bu yana yazdığı başarı hikâyesi sürüyor. Hem işletme sermayelerinin farklı nedenlerden zor döndüğü hem de yeni yatırımlara ihtiyaç olduğu dönemde finansman ihtiyacı geçmişten çok daha fazla.İhracatın büyümeye katkısı yılın ilk yarısında 10.8 puan oldu. Yani büyümenin yarısı ihracattan geldi. Bu rakamlar, Türkiye'nin ihracatla yükseleceğine olan inancımızı güçlendirdi. Türkiye ekonomisi; ihracat öncülüğünde büyümeye devam edecek.Ekonomide son dönemde sanayi ve ihracat odaklı bir büyüme performansı ortaya koyuyoruz. Sanayi üretimi, yılın ikinci çeyreğinde ortalama yüzde 40.5 ve imalat sanayisinde yüzde 43'le son yıllardaki en yüksek büyümeyi kaydetti. Sanayi ekonomimizin yüz akı oldu.Türkiye ekonomisinin bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7, ikinci çeyrekte ise yüzde 21.7 büyümesi sevindirici. Büyümenin, sürdürülebilir olması için çalışmalıyız. Ekonomideki yüksek büyümeye karşın, inşaat sektörünün büyümesinin sınırlı kalması sıkıntılarımıza işaret ediyor.