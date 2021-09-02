SON DAKİKA: Dolar kuru 4 ayın dip seviyesine yöneldi: Dolar düşüşünü sürdürecek mi?

Son dakika döviz haberleri...8.30 lira bandını aşağı yönlü kıran dolar kuru 3.5 ayın en düşük seviyesini görürken, son 4 ayın en düşük seviyesi olan 8.24 seviyesine yakınsamış oldu. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jacksan Hole'de piyasaları destekleyen açıklamaları sonrası, ABD Doları küresel düzeyde zayıflarken, iç piyasada Türkiye'nin ekonomik büyüme rakamları takip edildi.
FED BAŞKANI POWELL PİYASALARA NE MESAJ VERDİ?
Fed Başkanı Powell, enflasyondaki son artışın geçici olacağını güçlü bir şekilde vurguladı. Bununla beraber ekonomideki güçlü toparlanmaya dikkat çeken Powell, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini belirtti.
Powell, varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızının faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacağını ifade etti.
Bu açıklamalar küresel düzeyde risk iştahını artırken, altının ons fiyatı yeniden 1800 doların üzerine çıktı. Bununla beraber dolar küresel düzeyde önemli para birimleri karşısında değer kaybetti. Hisse senedi piyasaları desteklendi.
Küresel düzeyde gevşeyen doların iç piyasalara da yansımaları oldu. Dolar /TL 8.40 seviyesinin altında 8.30 seviyelere doğru geri çekildi.
TÜRKİYE İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARI REKOR KIRDI
2020 yılında dünyada Çin ile beraber pozitif büyüme kaydeden iki ülkeden birisi olan Türkiye 2021 yılına da hızlı girdi. İlk çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 7 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde gaza bastı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme kaydetti.
Açıklanan büyüme rakamlarının ardından dolar/TL'de gerileme sürdü ve kur, 8.27 seviyesini görerek son 3.5 ayın en düşük seviyesini gördü.