SON DAKİKA: Dolar kuru 4 ayın dip seviyesine yöneldi: Dolar düşüşünü sürdürecek mi?

FED BAŞKANI POWELL PİYASALARA NE MESAJ VERDİ?

Fed Başkanı Powell, enflasyondaki son artışın geçici olacağını güçlü bir şekilde vurguladı. Bununla beraber ekonomideki güçlü toparlanmaya dikkat çeken Powell, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini belirtti.

Powell, varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızının faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacağını ifade etti.