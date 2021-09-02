Son dakika haberi: Türkiye devleri geride bıraktı! Dünyaya parmak ısırtan performans

YATIRIM İŞTAHI ÇOK GÜÇLÜ

Toplam yatırımlardaki güçlü seyir bu yılın ikinci çeyreğinde de devam etti. Yüzde 20.3 büyüyen yatırımlar büyümeye 5.37 puanlık katkı sağladı. Yüzde 35.2 büyüyen makine- teçhizat yatırımları 7 çeyrek art arda artmış oldu. 11 çeyrek aralıksız gerileyen inşaat yatırımları ise, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 12.2 arttı.

NET İHRACATTAN 6.9 PUAN

Yıllık bazda 200 milyar doları geçerek tarihi rekorlar kıran ihracat, büyümenin de ana sürükleyicisi oldu. Yılın ikinci çeyreğinde ihracatın büyümeye katkısı 10.78 puana ulaştı. Böylece tarihte ilk defa büyümenin üçte biri dış talepten gelmiş oldu. İkinci çeyrekte dış ticaretin büyümeye net katkısı 6.93 puan olarak hesaplandı.