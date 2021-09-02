Tarım Kredi et ve süt üretecek

TÜRKIYE Tarım Kredi
Kooperatifleri, daha önce tedarikçi firmalar aracılığıyla temin ettiği et ve süt satışını kendi üretimiyle karşılamaya hazırlanıyor. Genel Müdür Fahrettin Poyraz, "Bu noktada vatandaşımızın sağlıklı gıdaya ulaşma noktasında gayretimiz var. Çünkü merdiven altı firmalarla ilgili ciddi anlamda şikayet geliyor" dedi. Vatandaşların talepleri ve istekleri doğrultusunda et ile süt ürünleri sektöründe hizmet etmeye karar verdiklerine işaret eden Poyraz, bu anlamda yeni bir yapılanma ve iştirakle çalışmalarını genişleteceklerini aktardı. Et ve süt ürünlerini daha önce tedarikçi firmalar aracılığıyla karşılayıp pazarladıklarını anlatan Poyraz, sistemi değiştirip üretici konuma geçebilmek için çalıştıklarını belirterek, şöyle dedi: "Şu an et entegre tesisimizi sıfırdan revize ediyoruz. Kendi markamızla inşallah et ve süt ürünlerini en geç kasım ayı gibi faaliyete alacağımızı tahmin ediyorum. Et ve süt ürünleri piyasasında bir anlamda farkındalık da ortaya koyacağız. Biz de bu kıyaslama imkanını vereceğiz. Yani bu konuda çok iddialı olacağız. Hem süt hem de et üretimi yaptığımız tesislerimizin mağazalardan canlı yayın bağlantıları yapacağız. Tesislerimizin görüntülerini vatandaşlarımıza sunacağız."