250 milyon liralık yatırımla bin kişiye istihdam

Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, 2021 Uluslararası Diyarbakır
Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılmak için geldiği Diyarbakır'da, 1. Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde Proyem Yem Fabrikası
'nın temel atma törenine katıldı. Temeli atılan Proyem Yem Fabrikası'nın üretim ve depolama kapasitesi bakımından Türkiye
'nin en büyük yatırımlarından biri olacağını belirten Varank, "Toplam bedeli 250 milyon lirayı bulan bu yatırım tamamlandığında doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 1.000 kişilik ilave istihdam oluşturacak" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kendilerinden önce ilde yalnızca 45 parselinde üretim yapılan bir OSB bulunduğuna işaret ederek, "Bugün geldiğimiz noktada, 173 milyon liralık yatırımla OSB sayısını üçe, üretim yapılan parsel sayısını ise 262'ye yükselttik" diye konuştu.