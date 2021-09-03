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Giriş Tarihi: 3.9.2021 18:52

Ağaç makinacıları hayal kırıklığı yaşadı

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Ağaç makinacıları hayal kırıklığı yaşadı

Global ticaretin en önemli şehirlerinden olan İstanbul farklı sektörler için 3 fuara birden ev sahipliği yapıyor. Türk gıda sektörünün en önemli ticaret platformu CNR Food İstanbul, Entech -Çevre Teknolojileri, geri dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı ve Woodist-Ahşap Üretim Teknolojileri, Kesici Takımlar, El Aletleri, Mobilya Yan Sanayi Aksesuarları Fuarı sektör profesyonelleri ile buluştu.

Global ticaretin en önemli şehirlerinden olan İstanbul farklı sektörler için 3 fuara birden ev sahipliği yapıyor. 1 Eylül'de açılan fuarlardan biri Woodist oldu.

Fuarcılık sektörüne kısa bir süre önce adım atan Nobel Expo'nun hayata geçirdiği Woodist - Ahşap Üretim Teknolojileri, Kesici Takımlar, El Aletleri, Mobilya Yan Sanayi Aksesuarları Fuarı ise beklentileri karşılayamadı. Yaklaşık 20 firmanın ürün sergilediği ve büyük umutlarla açılan fuar ziyaretçi sorunları yaşadı.

Hedefledikleri iş görüşmelerin çok çok gerisinde kaldıklarını belirten firmaların bir kısmı daha fuarın üçüncü gününde standlarını toparlamaya başladı. Spiker Erhan Çelik'in kurucu ortaklarından olduğu Nobel Expo daha ilk fuarında hayal kırıklığı yaşattı.

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Ağaç makinacıları hayal kırıklığı yaşadı
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