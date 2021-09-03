Akkuyu Nükleer Santrali’ne buhar jeneratörleri geliyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) İkinci Ünitesi için üretilen buhar jeneratörleri yola çıktı. AEM-Technologies Genel Müdürü Igor Kotov, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kotov; "4 buhar jeneratöründen ilkinin yapımı planlanan takvimden 8 ay önce tamamlandı. Setin temel üretim işlemlerinin süresi yarıya indi. Bu, şirketin etkili ve yoğun atılımı sayesinde sağlanmıştır. Üretim üssümüzü büyük ölçüde güçlendirdik, dijital teknolojileri getirdik. Etkinliği artırmayı ve personeli geliştirmeyi sürdürüyoruz. Bunun sonucunda bugün Türkiye'deki ilk nükleer güç santralinin ikinci ünitesi için setin sevkiyatına başlıyoruz. Bizim için kilit nokta, bunun belirlenmiş olan zamandan çok önce başlamış bir sevkiyat oluşudur." dedi.

Buhar jeneratörleri, reaktörün birinci devresinin temel ekipmanı olma özelliğini taşıyor. Akkuyu NGS projesinde, her biri 4 buhar jeneratörü ile donatılacak olan 3+ nesil VVER-1200 reaktörlü dört güç ünitesi yer alıyor. Dünyada "Yap, İşlet, Sahip Ol" modeliyle inşa edilen ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu NGS, VVER-1200 tipi 3+ nesil 4 reaktörden oluşacak. Her bir reaktörün kapasitesi 1200 MW olacak.

Buhar jeneratörü birinci bir sınıf güvenlik ürünü olarak kabul ediliyor. Gövdesi, iki eliptik tabanlı yatay silindirik bir kaptan oluşan buhar jeneratörünün orta kısımda, reaktör soğutucusu giriş ve çıkış kolektörleri bulunuyor. Gövdenin üst kısmında buhar boşluğu, alt kısmında ise 11.000 paslanmaz borudan oluşan ısı değişim yüzeyi yer alıyor. Çapı 16 mm, uzunluğu ise 11 ila 17 metre arasında olan buhar jeneratörü boruları, tamamının birleştirilmesi durumunda 148,5 km'lik bir uzunluğa ulaşabiliyor. Boru uçları iki kolektöre sabitleniyor. Buhar jeneratörünün uzunluğu yaklaşık 15 metreyi bulurken, çapı ise 4 metreyi geçiyor. Ekipmanın ağırlığı ise 355 tonu buluyor.

Ekipman öncelikle kara yoluyla Tsimlyansk Barajı Limanı'na ulaştırılacak. Buhar jeneratörleri daha sonra 650 tonluk bir köprülü vinç kullanılarak mavnaya yüklenecek ve deniz yoluyla Türkiye'ye gönderilecek.

Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nı da geçerek Karadeniz'e gelecek. Sonrasında İstanbul Boğazı'ndan da geçecek olan ekipman, Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi'nin ardından Akdeniz'e ulaşacak. Ekipman böylece yaklaşık 3.000 km'lik bir deniz yolculuğunun ardından Akkuyu NGS inşa sahasına ulaşmış olacak.