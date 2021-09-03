Alışverişte bir buçuk dakikada kredi

KREDİ kartı limiti ve taksit sınırı olmadan alışveriş yapma konusunda yeni bir ürün geliyor. Alışveriş anında hemen kredi sağlayan yeni sistem Vakıfbank
, Mastercard
ve Paynet'in ortak olarak başladığı proje ile bir buçuk dakika gibi kısa bir sürede kredi alınabiliyor. Başta KOBİ'leri hedefleyen proje hakkında konuşan Mastercard Türkiye
ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, alışverişlerde yüzde 10'a varan limit yetersizliği ortaya çıktığını belirterek, "Dijital bir yöntemle çözüm ürettik. Sadece kredi kartı değil aynı zamanda kredi ile de alışveriş sağlanıyor. Pandemi döneminde 100 binden fazla kuruluş e-ticarete atıldı. Kredi kartı sahipliği Türkiye'de yüzde 45 düzeyinde. Böylece kredi kartı olmayan müşteri için de kredi opsiyonu veriliyor" dedi. Paynet CEO'su Serkan Çelik
ise 'Anında Dijital Kredi' adı verilen sistemin 750 ile 30 bin TL arasında bir limit ile gerçekleşeceğini söyledi.