Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Eylül Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

"Altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusu, gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. 3 Eylül bugün haftanın son işlem gününde canlı rakamlar merak edilirken alış ve satış fiyatları da bu noktada önem kazanıyor. Bugün çeyrek altın 794 liradan işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin 219 liradan işlem görmektedir. Bu başlık altından; canlı ve güncel altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.