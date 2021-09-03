Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Eylül Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

"Altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusu, gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. 3 Eylül bugün haftanın son işlem gününde canlı rakamlar merak edilirken alış ve satış fiyatları da bu noktada önem kazanıyor. Bugün çeyrek altın 794 liradan işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin 219 liradan işlem görmektedir. Bu başlık altından; canlı ve güncel altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 440,69
SATIŞ: 461,73
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.209,00
SATIŞ: 3.268,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.219,00
SATIŞ: 3.268,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.111,10
SATIŞ: 3.172,43
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.587,00
SATIŞ: 1.611,00