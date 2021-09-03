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Giriş Tarihi: 3.9.2021 18:42

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Eylül Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Eylül Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler, yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. 3 Eylül bugün hareketli bir grafik çizen sarı metal alış ve satış fiyatları tam bu noktada önem kazanırken 22 ayar bilezik 440 liradan işlem görüyor, gram altın ise 489 liradan işlem görmektedir. Peki; 3 Eylül Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı rakamlar ile altın fiyatları bilgisine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

"Altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusu, gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. 3 Eylül bugün haftanın son işlem gününde canlı rakamlar merak edilirken alış ve satış fiyatları da bu noktada önem kazanıyor. Bugün çeyrek altın 794 liradan işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin 219 liradan işlem görmektedir. Bu başlık altından; canlı ve güncel altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 440,69

SATIŞ: 461,73

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.209,00

SATIŞ: 3.268,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.219,00

SATIŞ: 3.268,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.111,10

SATIŞ: 3.172,43

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.587,00

SATIŞ: 1.611,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 793,00

SATIŞ: 806,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 489,18

SATIŞ: 489,26

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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Eylül Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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