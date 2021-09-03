Altın fiyatları için yön yukarı döndü! İşte altın için gündem olacak 2 konu

ONS ALTIN FED'İN AÇIKLAMALARIYLA YÖN BULDU

Fed ilk kez Haziran toplantısında Şahin bir tutum sergiledi ve varlık alımları konusunda iletişimde olacağız mesajı verdi. Bu açıklamaya ilk tepkiyi gram altın fiyatları için kritik olan ons verdi. Altında hızlı bir geri çekilme görüldü. Fed sonra yine güvercin görünerek piyasaları destekledi durumu toparladı.