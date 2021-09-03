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Giriş Tarihi: 3.9.2021 12:22

Apple çalışanları isyan etti! Apple hakkındaki şikayetler araştırılıyor

Apple çalışanları isyan etti! Apple hakkındaki şikayetler araştırılıyor

Son haftalarda Apple'ın eski ve yeni çalışanları, teknoloji devini Twitter'da #AppleToo hashtag'i ile eleştiriyor. ABD Ulusal İşçi - İşveren İlişkileri Kurulu (National Labor Relations Board/NLRB) ise Apple çalışanları tarafından şirkete karşı açılan iki davayı mercek altına aldı.

26 Ağustos ve 1 Eylül'de açılan davalar, NLRB tarafından inceleniyor. Apple da konuyla ilgili olarak, "Tüm endişeleri ciddiye alıyoruz ve kapsamlı şekilde araştırıyoruz. İlgili kişilerin mahremiyetine saygımızdan ve gizlilik açısından belirli konuları paylaşmıyoruz" açıklamasını yaptı.

Apple'ın kıdemli mühendislik programı yöneticilerinden biri olan Ashley Gjovik, Reuters'e yaptığı açıklamada, bir yöneticinin tacizine uğradığını, sorumlulukların azaltıldığını ve elverişsiz işlerin arttığını iddia etti. Apple hakkında suçlamada bulundu.

Gjovik bununla birlikte, Apple'la ilgili şikayetlerin dile getirilmesinden sonra, yöneticilerin kendisini ve meslektaşlarını farklı yerlere atadığını ve istenmeyen görevler verildiğini söyledi. Ashley Gjovik, ağustos ayı başında ücretli idari izne çıkarıldığını ve Apple'ın şirket içi soruşturmayı halen tamamlamadığını belirtti.

NLRB, çalışanların şikayetlerini ve suçlamalarını araştırır ve eğer çalışanları haklı bulursa, iş veren hakkında yasal işlemler başlatır. NLRB'nin, Apple'la ilgili kararı ise oldukça merak ediliyor.

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Apple çalışanları isyan etti! Apple hakkındaki şikayetler araştırılıyor
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