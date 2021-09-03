Apple çalışanları isyan etti! Apple hakkındaki şikayetler araştırılıyor

26 Ağustos ve 1 Eylül'de açılan davalar, NLRB tarafından inceleniyor. Apple da konuyla ilgili olarak, "Tüm endişeleri ciddiye alıyoruz ve kapsamlı şekilde araştırıyoruz. İlgili kişilerin mahremiyetine saygımızdan ve gizlilik açısından belirli konuları paylaşmıyoruz" açıklamasını yaptı.