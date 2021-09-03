Apple çalışanları isyan etti! Apple hakkındaki şikayetler araştırılıyor

26 Ağustos ve 1 Eylül'de açılan davalar, NLRB tarafından inceleniyor. Apple da konuyla ilgili olarak, "Tüm endişeleri ciddiye alıyoruz ve kapsamlı şekilde araştırıyoruz. İlgili kişilerin mahremiyetine saygımızdan ve gizlilik açısından belirli konuları paylaşmıyoruz" açıklamasını yaptı.
Apple'ın kıdemli mühendislik programı yöneticilerinden biri olan Ashley Gjovik, Reuters'e yaptığı açıklamada, bir yöneticinin tacizine uğradığını, sorumlulukların azaltıldığını ve elverişsiz işlerin arttığını iddia etti. Apple hakkında suçlamada bulundu.
Gjovik bununla birlikte, Apple'la ilgili şikayetlerin dile getirilmesinden sonra, yöneticilerin kendisini ve meslektaşlarını farklı yerlere atadığını ve istenmeyen görevler verildiğini söyledi. Ashley Gjovik, ağustos ayı başında ücretli idari izne çıkarıldığını ve Apple'ın şirket içi soruşturmayı halen tamamlamadığını belirtti.