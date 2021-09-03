Bergama’da 20 bin kişiye istiihdamın kapısı aralandı

Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin (BASBAŞ) 20 bin kişiye istihdam sağlayacağına, Bergama ve komşu ilçeler dahil Bakırçay Bölgesi'nde işsizliğin sorun olmaktan çıkacağına dikkat çeken Başkan Koştu, "Büyük emekler neticesinde nihayetlendirdiğimiz yatırımımız ilçemize hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli, bakanlarımız, bölge milletvekillerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

BERGAMA DOĞUM SANCISI İÇERİSİNDE

Kadim şehir Bergama'nın A'dan Z'ye kabuk değiştirdiği bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Başkan Koştu, "Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemiz, Millet Bahçemiz, Zeytin Parkımız, TOKİ Sosyal Konutlarımız, 500 kişi kapasiteli KYK Öğrenci Yurdumuz, Çevre Yolumuz, Kozak Çevre Yolumuz, Kuzey Ege Otoyolumuz, ilçemizin 40 kilometre doğusundan geçen İstanbul-İzmir Otoyolumuz, Doğalgaz çalışmalarımız, baştan aşağı yenilenecek olan şehiriçi yollarımız ve kararı onaylanan Batı Anadolu Serbest Bölgemiz ile Bergama'mız değişip gelişeceği bir doğum sancısı içerisinde. Bu hizmetleri projelendirip, uygularken hemşehrilerimiz doğalgaz çalışmalarından dolayı bozulan şehir içi yollarda olduğu gibi günlük yaşamlarında olumsuzluklarla karşılaşabiliyorlar. Ama inşallah bu doğum sancısının sonunda Bergama'mız hak ettiği noktaya yapımına başladığımız ve başlayacağımız vizyon projelerimizle ulaşacak" dedi.