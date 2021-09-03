Giriş Tarihi: 3.9.2021

Doludizgin ihracat

19.8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracatına imza atılırken, yıllık bazda da 207.5 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 15 puan yükseldi, dış açık yüzde 31 azaldı